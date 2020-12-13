"ديمقراطية كورونا" بألمانيا.. تطعيم النواب أولا يثير الجدل

أثارت مطالبة البرلمان الألماني بمنح الأولوية للنواب في التطعيم ضد الفيروس جدلا واسعا في البلاد.

ومع قرب إطلاق حملات التطعيم ضد "كورونا" بدأت تظهر مشاكل جديدة تفتح أبواب الجدل السياسي على مصراعيه، مثل مطالبة رئاسة البرلمان الألماني بمنح الأولوية للنواب في أجندة التطعيم ضد الفيروس، للحفاظ على دولاب عمل الدولة في ذروة الأزمة.



ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر رفيعة "بدأ السباق الداخلي خلف الكواليس على اللقاح"، مضيفة "هناك صراع خفي على تحديد متى يجب تطعيم السياسيين وكبار المسؤولين".

ووفق المصادر، فإن رئيس البرلمان "البوندستاغ"، فولفغانغ شويبله، أرسل رسالة إلى الحكومة، يطالب فيها بوضوح بمنح الأولوية لجميع أعضاء البرلمان الـ709 في التطعيم ضد فيروس "كورونا".

كما أرسل شويبله خطابا آخر للكتل البرلمانية المختلفة يقول فيه إن "أعضاء البرلمان يجب أن يتمتعوا بالأولوية في التطعيم"، مضيفا "كما يجب أن تختار الكتل البرلمانية الموظفين العاملين معها الذين يجب أن يتلقوا التطعيم بسرعة أكبر".

وحتى اليوم، لا يوجد غير خطة تطعيم وضعها معهد روبرت كوخ الصحي الحكومي، لكنها ليست نهائية، تقسم السكان إلى 6 مستويات حسب مستوى الأولوية في تلقي التطعيم، حيث يضم المستوى الأول كبار السن ممن يتخطى أعمارهم 80 عاما والأطباء، فيما جرى تصنيف الوزراء وكبار المسؤولين فقط في المستوى الخامس.

ولا يظهر أعضاء البرلمان في هذه الخطة ككتلة واحدة في أي من المستويات الـ6، وبالتالي فإن أي برلماني يبلغ عمره أقل من 60 عاما وليس لديه مرض سابق، سيكون آخر من يتم تطعيمه في البلاد مع السكان العاديين.

ولا يتوقف الأمر عند البرلمان فقط، إذ كتبت وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة في نهاية نوفمبر، خطابا يطالب بمنح الأولوية للسلطات الاتحادية مثل الرئيس الاتحادي والمستشارية والمحكمة الدستورية والوزارات في خطة التطعيم.

وبررت الداخلية هذا الطلب في خطابها بـ"ضرورة الحفاظ على دولاب العمل وحماية قدرة الدولة على العمل بفاعلية".

ووفق بيلد، فإن المناقشات حول منح الأولية للمسؤولين والنواب في خطة التطعيم ضد "كورونا" لا تزال جارية في أروقة الحكومة.

ومن المتوقع أن يقدم وزير الصحة، خطة التطعيم النهائية للحكومة الألمانية الأسبوع المقبل، والتي سيتم العمل بها في تطعيم الألمان.

وتخطط ألمانيا لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بداية العام المقبل، بعد نجاح شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية في تطوير أول لقاح فعال.