انتهاك وقف إطلاق النار.. أذربيجان وأرمينيا تعلنان خسائرهما

أعلنت أذربيجان وأرمينيا، اليوم الأحد، حصيلة خسائرهما من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن 4 من جنودها قُتلوا عندما تعرضت وحداتهم لهجوم في مناطق متاخمة لإقليم قرi باغ.
من جانبها، أعلنت السلطات في أرمينيا أن 6 من جنودها أصيبوا في هجوم عسكري أذربيجاني، على حد وصفها.
وجاء إعلان باكو ويريفان عن مقتل وإصابة جنود، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار تم بوساطة روسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مساء السبت، رصد أول انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.
ودعت موسكو طرفي النزاع في الإقليم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
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