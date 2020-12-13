إصابة 25 باكستانيا في ثاني استهداف للشرطة خلال 10 أيام

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 25 شخصا على الأقل في انفجار هو الثاني الذي يقع بالقرب من مركز شرطة خلال 10 أيام.

وقال مسؤولون في الشرطة، طبقا لصحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية، إنه تم نقل 22 من الضحايا إلى المستشفى.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 3 آخرين في مكان الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز شرطة "جانج ماندي" في مدينة روالبندي شمالي البلاد.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مركز شرطة "بير واداي" في 4 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة 7 آخرين.

ولفتت التقارير الأولية إلى أن انفجار الأحد نتج عن هجوم بقنبلة يدوية، إلا أن أحد أفراد شرطة روالبندي، ويدعى محمد أحسن يونس، قال إنه من السابق لأوانه التأكد من طبيعة الانفجار.