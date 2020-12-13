أعلنت الشرطة في النيجر مقتل 27 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي جنوب شرق البلاد.
يأتي ذلك فيما نسب الهجوم إلى تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
والجمعة، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بتحقيق شامل بشأن ارتكاب التنظيم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في نيجيريا.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان، إن "مكتبها أكمل مراجعة مبدئية وخلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن بوكو حرام والجماعات التي تشعبت منها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".
وتابعت: "يجب أن يوافق قضاة المحكمة على الطلب لفتح تحقيق".
ونهاية الشهر الماضي، قتل إرهابيو "بوكو حرام" ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا 6 آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو.
وأفادت مصادر من المقاومة المحلية لـ"بوكو حرام"، لصحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية، السبت، بأن "مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم".
وكانت الأمم المتحدة قالت إن هجمات جماعة بوكو حرام أسفرت عن سقوط 36 ألف قتيل ونزوح نحو مليونين آخرين في منطقة شمال شرق نيجيريا منذ بدأت في 2009، كما وسعت الجماعة نطاق نشاطها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.
وظهرت بوكو حرام في نيجيريا عام 2009 قبل أن ينقلوا نشاطهم إلى بلدان مجاورة موقعين خسائر متصاعدة في الأرواح وخسائر اقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 27 شخصا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.