أول حكومة كويتية في عهد الشيخ نواف.. 15 وزيرا بينهم امرأة

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، مكونة من 15 وزيرا بينهم امرأة.

خطوة جاءت بعد انتخابات برلمانية شهدتها الكويت في الخامس من الشهر الجاري، أعقبها استقالة صباح خالد الصباح من رئاسة الحكومة قبل أن تتجدد ثقة القيادة به.

واليوم أصدر أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية في قصر بيان.

وتعد هذه الحكومة هي الـ37 في تاريخ البلاد السياسي، والأولى في عهد الأمير الجديد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي السطور التالية، تستعرض "دوت الخليج الإخبارية" تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

- صباح خالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء

- أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

- أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

- ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية

- عيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية

- محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

- باسل حمود الصباح وزيرا للصحة

- رنا عبدالله الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون البلدية

- مبارك سالم الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

- خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية

- عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

- عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

- علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

- فيصل عبدالرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

- نواف سعود الياسين وزيرا للعدل