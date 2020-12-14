أمير الكويت مهنئا حكومته الجديدة.. خارطة للتحديات والاستحقاقات

لم يكن أداء الحكومة الكويتية، اليمين الدستورية، إجراءً نظاميا فقط، بل مناسبة ترسم فيها قيادة البلاد ملامح المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مناسبةٌ تجسدت في أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بحضور ولي العهد.



وبهذه المناسبة، وجّه أمير الكويت كلمة هنأ فيها أعضاء الحكومة الجديدة، وتمنى لهم أن يعينهم المولى عز وجل على حمل هذه الأمانة التي يعقد عليها أهل البلاد الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما تقدم بالشكر للحكومة السابقة، مشيرا إلى أنها عملت في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وهذه هي الحكومة الـ37 في تاريخ البلاد السياسي، والأولى في عهد الأمير الجديد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح جابر الصباح.

تحديات واستحقاقات

في كلمته أمام أعضاء الحكومة الجديدة، أكد أمير الكويت أن هذه المرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا وتعاونا حقيقا مع مجلس الأمة (البرلمان).

مرحلة شدد على أنها تتطلب الالتزام بالتضامن، وتجسيد التعاون والتنسيق بين الأجهزة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات العامة، والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين.

كما تتطلب ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.

مقومات النجاح

أما مقومات النجاح التي حددها أمير الكويت، فتتمثل في تطبيق القانون على الجميع، والعمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية، والالتزام بتجسيد العدالة والمساواة.

وأمام هذه التحديات، دعا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعضاء الحكومة الجديدة بالعمل بكل عزم وقوة لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية وإنجاز الغايات الوطنية.