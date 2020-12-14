أول اتصال بين رئيس إسرائيل وملك البحرين.. رسائل سلام

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم السلام في المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، هنأ فيه الأخير المملكة بعيدها الوطني وذكرى تولي عاهل البلاد مقاليد الحكم.
وفي الاتصال الهاتفي الأول بينهما منذ الإعلان عن اتفاق سلام بين البلدين، أشاد ريفلين بتطور العلاقات بين البحرين وإسرائيل، معربا عن أمله أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
بدوره، عبّر عاهل البحرين عن شكره للرئيس الإسرائيلي على هذا الاتصال، وأكد حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت البحرين وإسرائيل لاتفاق سلام بين البلدين، أعقبه التوقيع وتبادل زيارات هي الأولى بين الجانبين.
وكانت الإمارات الدولة السباقة إلى رفع راية السلام مع إسرائيل، بعد 26 عاما على آخر اتفاقية سلام وقعتها مع الأردن، لتفتح بذلك الطريق أمام مملكة البحرين، ثم السودان، فالمغرب.
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