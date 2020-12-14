السودان: الإزالة من قائمة الإرهاب يكسر العزلة

أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن إزالة الخرطوم من القائمة الأمريكية للإرهاب سيكسر العزلة الدولية التي عانت منها البلاد.

وقال وزير الإعلام، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب ليس الحل السحري والنتائج لن تكون سريعة، لكننا سنتمكن من العودة إلى النظام المصرفي العالمي.



وأضاف أن مهمة الإصلاحات سيتم إسنادها إلى لجنة إزالة التمكين ومفوضية مكافحة الفساد، والمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب شملت مسارين سياسي وقانوني.

وتابع وزير الإعلام السوداني، لن يتم دفع أموال التعويضات إلا بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون تحصين السودان من أي قضايا مستقبلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.

وقالت السفارة في بيان، إن فترة إخطار الكونجرس بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب البالغة 45 يوما انقضت اليوم 14 ديسمبر، والخرطوم خارج اللائحة.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم، ليتم نشره في السجل الفيدرالي.

القرار الذي لقي إشادة واسعة في السودان، وصفه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بإن "يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي".

واعتبر البرهان في تغريدة على حسابه على "تويتر" أن قرار حذف السودان من قائمة الإرهاب جاء نتاج جهد بذله أبناء السودان وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر (التي أنهت حكم الرئيس الإخواني عمر البشير).

وبقرار اليوم، يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب.