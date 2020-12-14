محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

تم اللقاء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي الإثنين بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تجاذب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمسؤول الأممي أطراف الحديث حول دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في مد يد العون والمساعدة الى الشعوب والمجتمعات الفقيرة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تواجه كثير من المجتمعات مشكلات صعبة في الحصول على الدواء والغذاء في مثل هذه الظروف الطارئة.





وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات تجاه هذه الشعوب المحتاجة للغذاء وذلك من خلال مؤسساتها وجمعياتها الوطنية الخيرية والإنسانية التي تصل إمداداتها ومساعدتها إلى مختلف شعوب الدول الفقيرة دون تمييز خاصة دول العالم الثالث والدول الأفريقية تحديدا.

وأشار في هذا السياق إلى المهام الإنسانية العظيمة التي تقوم بها مدينة دبي الإنسانية لجهة مساعدة هذه الشعوب وتوصيل المواد الغذائية الأساسية لها جوا وبحرا بالرغم من صعوبة المواصلات وحركة الطيران في ظل الظروف المستجدة.





وأعرب بيزلي عن تقديره وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية البالغ لجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته الشخصية لهذا العمل الإنساني النبيل الذي ينم عن روح الأصالة وصدق القيم الإنسانية التي تلازم سموه وقيادة دولة الإمارات المعطاءة.

ونوه في ختام حديثه خلال المقابلة بأهمية دبي خاصة ودولة الإمارات عموما كمركز لوجستي عالمي يتم من خلاله إيصال جميع المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها حول العالم دون أية صعوبات أو عراقيل.

حضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.