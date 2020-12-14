موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. دبي الأولى بالترويج ونور سلطان الساحرة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. حصلت دبي على المركز الأول في العالم للترويج السياحي لجوائز الدولة للعلامة التجارية Country Brand Awards. أصبحت مدينة نور سلطان مركزا محوريا للأعمال والترفيه في جمهورية كازاخستان، حيث تزخر بالعديد من المعالم السياحية الرائعة. قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه تم تسجيل 30 رحلة طيران بين إسرائيل والإمارات اليوم الأحد. نجحت "دناتا"، بالتعاون مع شركة "يوفيا" السويسرية في تأكيد مفهوم تنظيف الطائرات باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المقصورات.

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