موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. مفاجأة مرسيدس C وأسعار فورد

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أعلنت شركة مرسيدس الألمانية العملاقة لتصنيع السيارات عن إطلاق سيارة الفئة C الجديدة بشاشة كبيرة في الكونسول الأوسط. أعلنت شركة فورد عن تكلفة الموديل الخاص Fiesta ST Edition، والتي تبدأ من 32 ألف يورو. هبطت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 10.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوتيرة أسرع عن الشهر الذي سبقه. كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن سيارتها ID.4 الجديدة، التي تعتبر أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

قد يعرضك تلف طرمبة البنزين الخاص بسيارتك إلى بعض المشكلات التي تواجهها أثناء القيادة أو عند تشغيل السيارة.. إليكم العلامات.

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