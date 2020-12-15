الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

بحثت الإمارات وروسيا، تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي على عشاء عمل في موسكو.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها العلوم والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطيران.

كما بحثا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأهمية تطويرها واكتشاف المزيد من مجالات الاستثمار على كافة المستويات.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين من أجل احتواء آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة وأهمية تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

من جانبه رحب دينيس مانتوروف بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أكد تطلع بلاده لمشاركة بارزة في إكسبو 2020 دبي الذي سوف يقام العام المقبل.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لدولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز.

حضر اللقاء، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات، ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية.