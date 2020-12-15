ترامب: وزير العدل الأمريكي يغادر منصبه قبل نهاية 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن ترامب، أن نائبه جيف روزن، سيصبح القائم بأعمال الوزير، حتى تتولى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين مقاليد السلطة.
وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب، ونشره الأخير على تويتر، إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
وحسم المجمع الانتخابي الأمريكي في وقت سابق الإثنين، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة، وذلك بعد تجاوزه النصاب المطلوب (270 صوتا) بأصوات ولاية كاليفورنيا.
ومنحت ولاية كاليفورنيا، التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد.
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