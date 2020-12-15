بعد صمت طويل.. تهنئة من بوتين لبايدن مفعمة بالتطلعات

بعد صمت دام أكثر من شهر، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهنئة الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في الثالث من الشهر الماضي، فإن عددا كبيرا من رؤساء وقادة الدول هنأوا بايدن بفوزه على خصمه الجمهوري دونالد ترامب.
لكن في المقابل، التزم البعض من قادة العالم، الصمت إزاء نتائج سباق البيت الأبيض، وبرر البعض منهم التريث حتى الإعلان الرسمي.
وهو ما فعله الرئيس الروسي الذي هنأ اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي جو بايدن على فوزه في الانتخابات.
وبهذه المناسبة، أعرب بوتين عن أمله أن ينحي البلدان خلافاتهما جانبا لتعزيز الأمن العالمي، وفق بيان صادر عن الكرملين.
بل وتمنى للرئيس الأمريكي المنتخب النجاح، مبديا الاستعداد للتعاون.
وقال في هذا الصدد "من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك".
وسبق أن برر الكرملين تريث بوتين في تهنئة بايدن، بقوله على لسان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الرئيس "سيرسل رسالة تهنئة لمن سيتم إعلانه رئيسا منتخبا".
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