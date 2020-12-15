أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقفز 10 جنيهات وسط صفقة كبيرة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مع صعود المعدن النفيس عالميا بفعل زيادة إصابات كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم، في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بينما ربح الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

وساهمت عودة المخاوف في صعود المعدن الثمين اليوم، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي مصر، صعدت أسعار الذهب، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 926.25 جنيه مقارنة بنحو 914.25 جنيه، في تعاملات أمس الإثنين.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وسجل نحو 810.5 جنيه، مقارنة بنحو 800 جنيها، أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 694.75 مقارنة بنحو 685.75 جنيه، في ختام تعاملات الإثنين.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6484 جنيها مقارنة بنحو 6400 جنيه أمس.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز.. سواء من الكونجرس (الأمريكي) أو مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويبدو أن المشرعين الأمريكيين متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على قسمين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكن رودا حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على أسعار الذهب.