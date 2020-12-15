واشنطن عن الأزمة الليبية: نسعى لحل سياسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تسعى إلى حل سياسي في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال بومبيو :" هدف أمريكا لا يزال إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل سياسي من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة".

والسبت الماضي، أكد نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا، جوشوا هاريس، على دعم بلاده الثابت لليبيا، موضحا أنه لا يتأثر بتغير الإدارات.

جاء ذلك خلال اتصال مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، السبت، أكد فيه على أهمية التعاون مع المجلس ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار.

ومؤخرا، دعت القيادة الأمريكية في أفريقيا إلى ضرورة خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وطالب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال "ستيفان تونساند-" والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية من البلاد.

وأكدت ليبيا أن تركيا تواصل اختراقاتها وانتهاكاتها في البلاد أمام مرأى المجتمع الدولي، مضيفة أن "تركيا أصبحت تتحكم بالوضع في طرابلس".

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.