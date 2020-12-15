ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة بي إم دبليو عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز X5 M عالي الأداء التي تعزز أسطولها من سيارات SUV. خفضت فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، إنتاج أحد مصانعها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به. تطرح لكزس اليابانية النسخة الأحدث من طراز IS بداية عام 2021، لتدخل في منافسة مع بي إم دبليو الفئة الثالثة وجينيسيس G70. كشفت ماركة أودي الألمانية عن قدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز A6 الذي تقدمه للأسواق بإمكانيات محدثة، ومجموعة متميزة من الفئات.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. أزمة فولكسفاجن وBMW تكشف عن X5 M على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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