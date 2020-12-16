سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، اليوم الأربعاء، بالسوق غير الرسمية في لبنان، وسط دخول مشاورات حكومة لبنان نفقا مجهولا.

وتراوح متوسط سعر الدولار في "السوداء" ما بين 8350 و8450 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والمنطقة، بفوارق غالبا ما تصل إلى 100 ليرة.

النفق المجهول

والثلاثاء، دخلت مشاورات حكومة لبنان نفقا مجهولا مع تصاعد الخلافات بين الأطراف المعنية بالتأليف بحيث باتت في حاجة إلى "معجزة".

وتؤكد المعطيات الحالية أن الخلافات الواضحة بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة وبين رئيس الجمهورية ميشال عون تحول دون التوافق حول تسمية الوزراء، ما يهدد البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

الدعم



ووافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأسبوع الماضي على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر والتضخم.

كان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58 % في غضون 4 شهور.

دولار البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية.