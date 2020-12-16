خلاف حكومي يعيق تسليح الجيش الألماني بـ"الدرونز"

في وقت تستخدم بعض الدول طائرات قتالية بدون طيار، يقف خلاف حكومي، عقبة أمام امتلاك الجيش الألماني، هذا السلاح، رغم التقدم الصناعي الكبير في هذا البلد الأوروبي.

ونقلت مجلة دير شبيجل الألمانية ذائعة الصيت عن مصادر رفيعة لم تسمها، اليوم الأربعاء قولها: "تواجه خطط تسليح الجيش بطائرات قتالية بدون طيار، أزمة كبيرة".

وقالت إن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، الشريك في الائتلاف الحاكم، يريد تعليق هذه الخطط بشكل كامل، فيما يريد الاتحاد المسيحي، قائد الائتلاف الحاكم، تنفيذها بأسرع وقت ممكن".

وهو ما تحدث عنه فريتز فيلجنترو، خبير الشؤون الدفاعية والنائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأوضح فيلجنترو "أن الكتلة البرلمانية للحزب ترفض الموافقة على تسليح الجيش بطائرات مسيرة من طراز "Heron TP" في الوقت الراهن، وتريد فتح نقاش عام في المجتمع حول جدوى امتلاك هذا النوع من الطائرات".

مخاوف مبررة

وفي وقت سابق، ذكرت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "خاصة" أن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش، أعرب علنًا عن مخاوف زعيم الحزب نوربرت فالتر-بورجانس من الموافقة على تسليح الجيش بطائرات مسيرة.

وفي اجتماع للمجموعة البرلمانية، أمس، اشتكى موتزينيتش من غياب أي "نقاش واسع ومفصل" حول مشروع تسليح الجيش بطائرات قتالية بدون طيار، رغم أن اتفاق تأسيس الائتلاف الحاكم ينص على ضرورة إجراء مثل هذا النقاش.

ورغم أن موتزينيتش أقر خلال الاجتماع بأن "الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة يمكن أن توفر مزيدًا من الحماية للجنود أثناء الخدمة"، وفق صحيفة فونكه، إلا أن حزبه لا يستطيع حسم موقفه من الموافقة النهائية أو الرفض النهائي للمشروع في الوقت الراهن بسبب مخاوف متعلقة بالآثار الجانبية لاستخدام هذا النوع من الطائرات.

ويرتكز موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الطائرات القتالية بدون طيار، على أن الأخيرة "تقتل دون تمييز، وتزيد عدد الضحايا المدنيين في أي ضربة جوية، وتلاحق مستخدميها بالفعل اتهامات كبيرة بقتل مدنيين والتسبب في مجازر".