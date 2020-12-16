بومبيو في الحجر الصحي جراء كورونا.. إجراء وقائي

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، خضوع وزيرها مايك بومبيو، للحجر الصحي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الفحص الطبي أثبت خلو الوزير بومبيو من الإصابة بالفيروس ولكنه سيلتزم بالإجراءات الوقائية.



سجلت الولايات المتحدة أمس نحو ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنه بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع، وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.