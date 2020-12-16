ترامب يشن هجوما أخيرا على شركاء التجارة.. 3 دول تنضم لقائمة المراقبة

شن الرئيس الأمريكي هجوما أخيرا على شركاء التجارة الدولية، بتصنيف الخزانة الأمريكية، الأربعاء، سويسرا وفيتنام متلاعبين في العملة.

وأضافت الخزانة الأمريكية، 3 أسماء جديدة إلى قائمة المراقبة للدول التي تشتبه في أنها تأخذ خطوات لخفض قيمة عملاتها أمام الدولار.

وحسب رويترز، فيما قد يكون أحد الحملات الأخيرة على شركاء التجارة الدوليين من الإدارة المنصرفة للرئيس دونالد ترامب، قالت الخزانة الأمريكية إنه على مدار عام حتى يونيو/حزيران 2020 تدخلت سويسرا وفيتنام تدخلا كثيفا في أسواق الصرف للحيلولة دون تغيرات في ميزان المدفوعات.

وردا على مزاعم الخزانة الأمريكية، قال البنك الوطني السويسري إنه لا يتلاعب في عملته وإن نهجه النقدي لن يتغير.

وأضاف، أنه "مازال مستعدا للتدخل بقوة أكبر في سوق الصرف الأجنبي".

وأحجمت وزارة التجارة الفيتنامية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى وزارة الخارجية.

وقال تقرير التلاعب في العملات الأمريكي نصف السنوي إن تدخلات فيتنام في سوق الصرف الأجنبي استهدفت جزئيا على الأقل خفض قيمة العملة المحلية الدونج لكسب ميزة تجارية.

وأضاف، أن جزءا على الأقل من الخطوات السويسرية كان يرمي إلى خفض الفرنك لمنع حدوث تغيرات في ميزان المدفوعات.

وقالت الخزانة إنها أضافت إلى "قائمة المراقبة" كلا من تايوان وتايلاند والهند. وتضم تلك القائمة بالفعل كلا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا.