ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة "زوكس" المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة، التابعة لشركة "أمازون" عن أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من إنتاجها.
كشفت أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز A5 ضمن فئات كوبيه والمقرر طرحها في 2021.
أعلنت ماركة لكزس اليابانية المصنعة للسيارات عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021، من طراز ES، تنافس بها سيارات مرسيدس E53، و أودي A7.
ضعف الكهرباء في السيارة يؤثر عليها بشكل عام مما قد يتسبب في عدم القدرة على تشغيلها، وفيما يلي 5 أسباب هامة لضعف الكهرباء في السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. مفاجأة أمازون ومواصفات أودي A5 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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