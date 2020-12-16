أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يحقق مكاسب طفيفة

تراجعت أسعار الذهب في مصر على نحو طفيف تعاملات مساء الأربعاء، لتستقر قريبة من مستويات إغلاق الثلاثاء مع استقرار المعدن النفيس عالميا.

واستقرت أسعار الذهب عالميا، بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء، قريبة من مستويات إغلاق الثلاثاء، وسط توقعات بمزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي وموقف تيسيري من مجلس الاحتياطي الاتحادي ( المركزي الأمريكي) في مقابل ضغوط تفرضها مشاعر التفاؤل حيال لقاحات كوفيد-19.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 926.75 جنيه للبيع، مقابل 926.25 جنيه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل زيادة بسيطة خلال تعاملات الأربعاء، حسب منصة " آى صاغة" لأسعار الذهب، والمجوهرات في العالم العربي.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، في تعاملات مساء الأربعاء، نحو 811 جنيه، مقابل 810.5 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق ومتاجر (الصاغة) والمصنعية التي تتراوح بين 30 و60 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات مساء الأربعاء نحو 695.25 جنيه، مقابل 694.75 جنيه في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصرية، مساء الأربعاء نحو 540.75 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو463.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات مساء الأربعاء، نحو 1857 دولار، مقابل 1839.2 دولار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن سعر الجنيه الذهب في مصر مساء الأربعاء (8 جرامات من عيار 21) سجل 6488 جنيه، مقابل 6484 جنيها، في إغلاق تعاملات الثلاثاء.

وعالميا لم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1854.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 181:8 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري عند 1865.50 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1858.70 دولار.