تدخلات أردوغان بانتخابات الصومال.. غضب عارم من سفير تركيا

ندد مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي، الأربعاء، بدعم سفير تركيا لدى مقديشو محمد يلماز، للجنة الانتخابات المثيرة للجدل.
وقال مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي، في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن" المجلس يعبر عن استيائه الشديد عن إظهار سفير تركيا الدعم وترحيبه للجنة تنظيم الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي عينتها الحكومة الفيدرالية".
واتهم المجلس تركيا بالابتعاد عن التزامات المجتمع الدولي الذي وصف، الثلاثاء، لجنة الانتخابات بـ"أحادية الجانب وغير توافقية وأعضاءها لم يستوفوا شروط الاتفاق السياسي من النزاهة والاستقلالية والحياد".
ودعا البيان السفير التركي في مقديشو إلى "التزام مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الانتخابات الصومالية العامة، والوقوف بخطوة متساوية في الصراع السياسي بين الرئيس عبد الله فرماجو والمرشحين الآخرين الذين يأملون التنافس السباق المقبل".
ويأتي البيان بعد استضافة السفير التركي في مقر السفارة، الثلاثاء، رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية المثيرة للجدل محمد حسن محمد.
وقالت السفارة، في بيان مقتضب، على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إنه :" يسعدنا إطلاعك على العمل الجاد الذي تقوم به لجنة الانتخابات وجهودها في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات".
ويشهد الصومال خلال الأسابيع الماضية أزمة سياسية حول لجان تنظيم الانتخابات العامة بين الرئيس فرماجو.
وتتهم اللجان الحالية بعدم النزاهة والاستقلالية وأنها تضم أنصار فرماجو وموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الأمن خاصة جهاز الاستخبارات لذا تطالب بإجراء تعديلات جذرية أو حلها تماما.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري، لكن تم تأجليها بسبب الخلاف حول اللجان الانتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تكون في فبراير/شباط المقبل.
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