إنفوجراف.. 7 أفلام تنبأت بظهور فيروس كورونا وإخوته

لم يكن يخطر على بال أحد أن مشاهد الرعب والغموض التي يشاهدها على الشاشة البيضاء في إحدى دور السينما، يمكن أن تتحول إلى واقع.
ويجري الحديث هنا عن الأفلام التي تدور أحداثها حول ظهور فيروس غامض، يهدد البشرية دون أن يعرف أحد هويته أو مصدره، ودون أن يكون له دواء.
وحين تشاهد هذه الأفلام الآن، تجد أنها تنبأت بكل دقة بما يعيشه العالم اليوم مع كابوس جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 74 مليون إنسان وقتل 1.7 مليون إنسان في 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم.
وكأن الواقع سار على نهج الخيال السينمائي في كل تفاصيله المرعبة، بدءا من الظهور الغامض وانتهاء إلى صعوبة التوصل إلى دواء يقضي على هذا الفيروس.
الإنفوجراف التالي يرصد 7 أفلام تنبأت بظهور فيروس غامض يهدد البشرية على غرار ما حدث مع فيروس كورونا..
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