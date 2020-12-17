بايدن وبنس.. فرقتهما الانتخابات وجمعتهما "حقنة كورونا"

بعد معركة انتخابية شرسة يبدو أن حقنة لقاح كورونا ستداوي خلافات رجال البيت الأبيض الجدد والمنتهية ولايتهم حين يظهرون على الملأ لتقليها.

وبحسب رويترز فإن الرئيس المنتخب جو بايدن سيحصل على لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت الأسبوع المقبل.



إجراء تسعى من خلاله السلطات الأمريكية بناء ثقة الجمهور في إجراء يعد بوقف الوباء القاتل؛ إذ تكثف محاولاتها لإقناع الأمريكيين بتلقي لقاح فيروس كورونا.

والأربعاء، أكد البيت الأبيض، أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيتلقى الجمعة "أمام الملأ" اللقاح نفسه، وفق الفرنسية.

الرئاسة الأمريكية قالت إن بنس وزوجته كارين سيتلقّيان اللقاح "لتعزيز ثقة" الأمريكيين باللقاحات.

وفي حين لم يعلن بعد ترامب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من هذا العام متى سيتلقى هذا اللقاح، قرر بايدن اتخاذ الخطوة قريباً.

لكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، أكدت الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيحصل على اللقاح بنفسه بمجرد أن يقرر فريقه الطبي أنه الأفضل.





وسيحصل بايدن وبنس على اللقاح علنًا في محاولة لتعزيز الثقة في سلامته، والذي سيصبح متاحًا على نطاق واسع للجمهور العام المقبل.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، الأربعاء، فإن الولايات المتّحدة بدأت الإثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي جائحة كورونا.

وجرى تخصيص الجرعات الأولية من اللقاح، الذي أصبح متاحًا هذا الأسبوع، للأطباء والممرضات والعاملين الطبيين الآخرين في الخطوط الأمامية، إلى جانب المقيمين وموظفي دور رعاية المسنين وبعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين.

ويهدف المسؤولون الأمريكيون إلى الحصول على 2.9 مليون جرعة من اللقاح، الذي طورته شركتان أمريكية وألمانية، بحلول نهاية الأسبوع.

وقبل ساعات، أعلنت الخارجية الأمريكية، خضوع وزيرها مايك بومبيو، للحجر الصحي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ أسبوعين لا تنفكّ أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتّحدة، كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع، وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.