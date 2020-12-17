بيتكوين تحطم أرقامها القياسية وتحلق فوق 22 ألف دولار

واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تحطيم أرقامها القياسية لتسجل مستويات خيالية من الأسعار في فترة زمنية قصيرة للغاية.

ورغم أن بيتكوين حطمت في 30 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، رقما قياسيا للسعر استمر صامدا لنحو 3 سنوات منذ ديسمبر 2017، إلا أنها وخلال الساعات الماضية حققت العديد من الأرقام القياسية الجديدة.

وبالأمس، كسرت عملة بيتكوين حاجز 20 ألف دولار لأول مرة في تاريخها لتحقق أعلى سعر على الإطلاق.

واليوم، واصلت بيتكوين تحطيم أرقامها القياسية لتتجاوز حاجز 22 ألف دولار.

وبالتحديد سجلت بيتكوين 22258.88 دولار بزيادة 14.8% عن سعر الأمس.

ويعني هذا أن العملة الرقمية المشفرة قفزت بأكثر من 206% خلال العام 2020 لتصبح الحصان الأسود بين جميع الأصول الاستثمارية، وفقا لموقع "كوين ديسك".

وأثناء كتابة هذا التقرير كانت القيمة السوقية لعملة بيتكوين قد وصلت إلى 410.03 مليار دولار لتواصل سيطرتها كأحد أضخم الأصول الجاذبة للاستثمارات العالمية.

أسباب الصعود

وتأتي القفزات المتتالية لعملة بيتكوين مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع ووسط ما يتردد عن قدرة العملة على مقاومة التضخم وتوقعات بأن تصبح أداة رائجة للمدفوعات المالية الإلكترونية.

كما تشهد بيتكوين تدفقا ضخما للعملة من أمريكا الشمالية حيث يتهافت عليها مستثمرين أمريكيين كبار بعد أن تبددت بواعث قلقهم منها.

ويتزامن صعود بيتكوين أيضا مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة، وتبدد بعض الغموض سوق العملات المشفرة ما شجع صناديق الاستثمار على شراء العملة.

كما يتزامن ارتفاع بيتكوين مع مجموعة من الأخبار التي تثبت أن المؤسسات والشركات أصبحت أكثر ميلا لتبني العملة الرقمية.

ومن ذلك خطة "باي بال" للسماح للعملاء بالدفع بالعملات المشفرة، وإعلان صندوق الاستثمارات البريطاني “روفر انفستمنت مانجمنت” الاستثمار في بيتكوين.

كما أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية البريطانية عزمها إطلاق خدمة "زوديا كوستدي" لإدارة العملات الرقمية بالتعاون مع "نورثرن تراست جروب"