سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020.. ارتفاع جديد

واصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الخميس، ارتفاعه في السوق الموازية مع استمرار مفاوضات طال أمدها لتشكيل حكومة جديدة.

وتراوح متوسط سعر الدولار في "السوداء" ما بين 8390 و8468 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والمنطقة، بفوارق غالبا ما تصل إلى 100 ليرة.

شكل جديد للأزمة

والأربعاء قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن بلاده تبذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان.

وذكر عون أن "المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان، تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ.. نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه".

ويواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والمالية النقدية التي واجهتها البلاد منذ الحرب الأهلية، وسط تراجع حاد في وفرة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) وانتعاش السوق السوداء للعملة.

ولفت إلى أن لبنان "سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس".

دولار البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية.