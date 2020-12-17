تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وتشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في سوق العملات، في ظل توافر النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

بينما ارتفعت أسعار الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقرت أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، اليوم الخميس، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ارتفاع العملة الأوروبية



وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، في البنوك، إلى 19.02 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.075 جنيه للشراء، و19.202 جنيه للبيع، مقابل 19.060جنيه للشراء، و19.188 جنيه للبيع، الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.04 جنيه، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والبركة، ومصر إيران للتنمية، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.29 جنيه في بنك البركة.

استقرار الجنيه

وتوقع بنك الاستثمار "فاروس" أن تحقق مصر على صعيد الاقتصاد الكلي انخفاضا في التضخم واستقرار الجنيه وسط علامات أولية على نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن التوقعات جيدة بشأن الفترة المتبقية من العام المالي 2021/2020، ولكن ستظل بعض التحديات المالية قائمة خلال العام المالي المقبل، مع اتساع عجز الموازنة وتباطؤ الإيرادات.

وتتوقع فاروس انخفاض عجز الموازنة إلى 7.9% خلال العام المالي 2021/2020، بعد أن اتسع إلى 9.1% في العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على حزم التحفيز المالي.

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.651 جنيه، للشراء، و15.751 جنيه، للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، الأربعاء.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.165 جنيه للشراء، و21.297 جنيه للبيع، مقابل 20.984 جنيه للشراء و21.112 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.172 جنيه للشراء و4.198 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

بينما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.284 جنيه للشراء، و 51.744 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.283 جنيه للشراء، و51.681 جنيه للبيع، أمس.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك في بيان أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.