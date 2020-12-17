الكل يربح ما عدا الدولار.. هبوط مخيب للأخضر وصعود الذهب والنفط وبيتكوين

هوت أسعار الدولار إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف، لتسلك مسارا معاكسا لبقية الأصول الأخرى حيث زاد الذهب والنفط وتألقت البتكوين.

وسعر اليوم للدولار هو الأدنى في عامين ونصف مقابل عملات منافسة رئيسية، ويأتي وسط تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة.



وتتزايد شهية المخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة واتفاق يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

التحفيز والبريكست

وقال مشرعون ومساعدون لهم أمس الأربعاء إن مفاوضين في الكونجرس "يقتربون" من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، في ظل خطاب يتسم بأكبر قدر من الإيجابية مما كان عليه الأمر منذ أشهر.

وعبر الأطلسي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن اتفاقا مع المملكة المتحدة بات أقرب، على الرغم من أن النجاح ليس مضمونا.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس للوساطة في سيدني "مع زيادة التفاؤل العالمي بشأن توقعات النمو لعام 2021، يضعف الدولار.

وتابع: "ضعف الدولار أكثر احتمال وارد".

أسعار العملات

وهوى مؤشر الدولار إلى 89.995 في آسيا، ليخترق نزولا حاجز 90 للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2018.

وجرى تداول اليورو عند 1.2280 دولار في آسيا، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.22350 دولار، وهو أيضا أقوى مستوى منذ أبريل نيسان 2018.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3536 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3553 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ مايو أيار 2018.

وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يتعافى الاقتصاد الأمريكي، وهو تعهد طويل الأمد بالمساعدة جاء دون آمال بعض المستثمرين في تحرك فوري لوقف تراجع مرتبط بالجائحة في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار بعد إعلان المركزي الأمريكي، لكن حالة الارتياح لم تدم طويلا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار عند 103.475 ين، وهو أيضا عملة ملاذ آمن أخرى.

وجرى تداول اليوان في التعاملات الداخلية عند 6.5366 للدولار، بينما جرى تداول العملة في التعاملات الخارجية عند 6.5089 للدولار، قرب مستوى 6.4975 الذي بلغته في وقت سابق من الشهر للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2018.

في غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الفرنك السويسري بعد أن لامس أعلى مستوى في ست سنوات عند 0.8826 للدولار أمس الأربعاء، حين صنفت الخزانة الأمريكية سويسرا بأنها تتلاعب بالعملة.

ولامس الدولار الأسترالي 75.940 سنت أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2018. وبلغ نظيره النيوزيلندي 74.41 سنت أمريكي، وهو مستوى لم يسجل منذ أبريل/ نيسان 2018.

النفط والبيتكوين والذهب

واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تحطيم أرقامها القياسية لتسجل 22258.88 دولار بزيادة 14.8% عن سعر الأمس.

ويعني هذا أن العملة الرقمية المشفرة قفزت بأكثر من 206% خلال العام 2020 لتصبح الحصان الأسود بين جميع الأصول الاستثمارية.

من جهة أخرى، بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع اليوم الخميس وارتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1869.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1871.60 دولار.

أما النفط فقد قفز لأعلى مستوى في 9 أشهر اليوم الخميس، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.4% إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.5 % إلى 48.53 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار.