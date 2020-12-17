الوحش فينوم F5.. هينيسي الأمريكية تكشف عن سيارة خارقة بسعر خيالي

كشفت شركة السيارات الأمريكية هينيسي النقاب عن صور ومعلومات عن أحدث سيارات السباق التي طورتها باسم فينوم إف 5.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، فإن المواصفات الأساسية للسيارة فينوم إف 5 تجعلها مذهلة.



وتعتزم الشركة إنتاج 24 سيارة فقط من هذا الطراز منها 12 سيارة للسوق الأمريكية و12 سيارة لباقي أنحاء العالم، حيث يصل سعر الواحدة إلى 2.1 مليون دولار إلى جانب الضرائب التي يتم احتسابها على أساس السعر الأصلي للسيارة وهو 1.6 مليون دولار.

وتستهدف السيارة فينوم إف 5 الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 311 ميلا في الساعة (500 كيلومتر في الساعة).

وتعمل السيارة فائقة القوة بمحرك توربيني مزدوج سعة 6.6 لتر وبه 8 صمامات ينتج قوة تبلع 1717 حصان وعزم شدته 1192 رطل لكل قدم مكعب عند العمل بسرعة 8000 لفة في الدقيقة.

وتصف هينيسي محركها القوي بأنه "وحش" وتقول إنه أقوى محرك سيارة يتم إنتاجه على الإطلاق.

ويؤكد المزيد من الأرقام الخاصة بالسيارة الجديدة أنها ستكون محدودة العدد للغاية. فحتى مع حدود العزم، فإن هينيسي تقول إن السيارة تحقق أداء مذهلا، حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 124 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية فقط، ثم تصل إلى 186 ميلا في الساعة خلال 8.4 ثانية ثم إلى 248 ميلا في الساعة خلال 15.5 ثانية من انطلاقها.

وبحسب موقع موتور تريند فإن هذه الأرقام تبدو مجنونة على الورق ولا يمكن الوصول إليها في الواقع. ولكن هينيسي لديها صيغة هنا. ففي عام 2014 قدمت الشركة أول سيارة سباق من إنتاجها وكانت فينوم جي.تي والتي بلغت سرعتها 270.49 ميلا في الساعة وقالت عنها الشركة في ذلك الوقت إنها أسرع سيارة في العالم.