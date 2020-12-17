النفط عند أعلى مستوى في 9 أشهر.. البرميل قرب 52 دولار

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في 9 أشهر على وقع أخبار إيجابية عن مخزونات أمريكا.

وكشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم.

وترتفع أسعار النفط عادة حين يتراجع الدولار إذ أن الخام المُسعر بالعملة الأمريكية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.4 % إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.5 % إلى 48.53 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار.

جميع الأخبار إيجابية

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك "جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط".

وتابع: "المخزونات الأمريكية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، 3 من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 % تقريبا مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا".

وأضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر/ كانون الأول ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

أيضا تلقت أسعار النفط الدعم بفضل اقتراب مشرعين أمريكيين من اتفاق على حزمة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا فيما أبدى كبار النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفاؤلا أكبر مقارنة مع ما كانوا عليه قبل أشهر بشأن إبرام اتفاق.