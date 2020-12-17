هيونداي "كونا" في مواجهة كيا "سول".. من الأفضل بسباق 2021؟

أشعلت المقارنة بين هيونداي "كونا"، وكيا "سول" بنسخة 2021 شغف عشاق السيارات، ونقدم في التقرير التالي مواجهة بينهما.

وتأتي المواجهة ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، وقدم موقع "كار أند درايفر"، مقارنة بأبرز سمات الطرازين، تستعرض قوة محركاتهما، والفئات المتوفرة، والتكلفة، وأبرز الكماليات.

الأسعار



يتوفر طراز كيا سول، بـ6 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم LX بسعر 18,610 دولارات، وأعلى فئة من الطراز هي Turbo التي تطرح بسعر 28,670 دولارا.





وفيما يخص طراز كونا، فيتوفر منه للبيع بنسخته لعام 2021، 6 فئات أيضا، الفئة الافتتاحية منه باسم SE تتوفر بتكلفة 21,575 ألف دولار، والفئة الأعلى منه باسم Ultimate تتوفر بتكلفة 29,225 ألف دولار.





المحرك

قارن بعد ذلك الموقع بين قدرات محركات الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي كونا، وأفاد بأن هذا الطراز يتوفر بخيارين فيما يخص المحرك، الأول، محرك ينتج قوة 147 حصانا، والخيار الثاني محرك ينتج قوة 175 حصانا.





و يتوفر طراز كيا سول لعام 2021 بخيارين أيضا فيما يخص المحرك، الأول هو محرك، ينتج قوة 147 حصانا، والخيار الثاني محرك ينتج قوة 201 حصان.





التقنيات

على مستوى القدرات التقنية يتمتع كيا "سول"بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

بالإضافة لتوفر شاشة المعلومات بقياس يصل لـ 10.25 بوصة بالفئات المتقدمة من الطراز، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





أما المنظومة التقنية لطراز، هيونداي كونا، فتشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يصل لـ 8.0 بوصة بحد أقصى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها أنظمة إرشادية للاتجاهات أثناء القيادة.





الأمن والحماية

يتوافر في طراز هيونداي كونا، أنظمة أمن مساعدة للسائق أبرزها نظام للركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للكشافات بعيدة المدى ذاتي التفعيل.

في حين يطرح طراز كيا "سول"، بنظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي تدعمه المكابح ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.