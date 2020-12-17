عدوى ماكرون تصل إسبانيا ورئيس الوزراء يعزل نفسه

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، أن الأخير سيحجر نفسه أسبوعا ، بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني إن سانشيز أوقف جميع الأنشطة العامة وسيُحجر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد مخالطته ماكرون.

والإثنين الماضي، التقى سانشيز بالرئيس الفرنسي في باريس.

وأظهرت لقطات فيديو لماكرون وهو يرحب برئيس الوزراء الإسباني في قصر الإليزيه مرتديان الأقنعة دون أن يتصافحا.

وعليه، سيخضع سانشيز الذي أصيبت زوجته بالفيروس في بداية الوباء في مارس/آذار الماضي ، للكشف عن الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الإليزيه، إصابة ماكرون بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيخضع لمدة سبعة أيام.