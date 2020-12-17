الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

بحثت الإمارات وأمريكا، الخميس، تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، للفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

وبحث البواردي والمسؤول الأمريكي خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.