مصر تستقبل 3 ملايين سائح في عام الجائحة رغم الإغلاق العالمي

رغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، إلا أنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.



وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب ثلاثة ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس/ آذار في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي.

عودة الفنادق

لكن في مايو/ أيار تقرر السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25% ثم زيادتها إلى 50%، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو/ تموز.

وأضافت شلبي في مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز "القطاع توقف بالكامل... كان يدخل مليار دولار شهريا وكنا نستقبل 13 مليون سائح سنويا".

وتابعت: "نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة سننهي السنة عند 3 ملايين سائح بما يمثل 23% مما تم تحقيقه العام الماضي".

2022.. عام الانطلاقة

وقطاع السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وحول عودة مصر إلى تحقيق عدد السائحين المسجل في 2019 قالت شلبي "لا أعتقد أن يحدث ذلك في 2021 نتمنى 2022 تكون البداية فعلا للرجوع لأرقام 2019".