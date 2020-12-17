صعود جماعي للأسهم الأمريكية.. آمال التحفيز تتغلب على طابور البطالة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الخميس بفضل التفاؤل حيال قرب إقرار تحفيز جديد لمواجهة جائحة كورونا.

وتغلب التفاؤل بمشروع قانون للتحفيز المالي في مواجهة جائحة فيروس كورونا، على التشاؤم من تضرر الاقتصاد من الجائحة نتيجة زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى تفاقم تضرر الاقتصاد من الجائحة.

وحسب رويترز، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.46 نقطة بما يعادل 0.20% مسجلا 30216.00 نقطة.

وفتح ستاندرد آند بورز 500 على صعود 12.48 نقطة أو 0.34% إلى 3713.65 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 72.59 نقطة أو 0.57% ليصل إلى 12730.78 نقطة.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطردة في إصابات كوفيد-19.

وهذا المؤشر يعطي دليلا جديدا على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع 862 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

تكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 وبلغ عدد الإصابات 16.7 مليون على الأقل في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية القيود على الشركات في حين يحرص البعض على تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والحانات.