أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقفز 12 جنيها وإليك نصيحة مهمة

واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع خلال تعاملات مساء الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وينصح خبراء وتجار الذهب في مصر بشراء المعدن النفيس الفترة الحالية، قبل ارتفاعات متوقعة مع احتفالات رأس السنة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات مساء الخميس إلى نحو 941.75 جنيه للبيع، مقابل 934.75 جنيه للبيع، خلال تعاملات الصباح حسب منصة "آي صاغة" لأسعار الذهب، والمجوهرات في العالم العربي.

عيار 21 يقفز

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، إلى نحو 824 جنيها، محققا ارتفاعا 12 جنيها خلال تعاملات الخميس.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق ومتاجر (الصاغة) والمصنعية التي تتراوح بين 30 و60 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال تعاملات مساء الخميس نحو 706.25 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 549.25 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 470.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6592 جنيها، مقابل 6544 جنيها في تعاملات صباح الخميس، ليزيد خلال تعاملات اليوم 108 جنيهات.

من جهته، نصح وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، بشراء الذهب الفترة الحالية، قبل ارتفاعات متوقعة مع احتفالات رأس السنة.

وأضاف أن أهمية الذهب تعود لأنه ملاذ آمن في وقت المخاطر، وهو ما يرفع أسعار المعدن النفيس بسبب الإقبال الشديد على الشراء.

قمة أسبوعية

وعالميا قفزت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس، لتسجل قمة أسبوعية جديدة مع تزايد الآمال في حزمة تحفيز أمريكية، وضغط إحراز التقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على سعر الدولار ودعم الذهب.

كما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1869.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1871.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.44 دولار للأوقية.

فيما ربح البلاتين 0.8% إلى 1042.53 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2339.70 دولار.