الكويت تتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في يناير

أعرب وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن تطلعه لعقد القمة الخليجية بالسعودية في الخامس من يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الكويتي، الخميس، مع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت، ونشر تفاصيله موقع وزارة الخارجية الكويتية.



وشدد الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على أن انعقاد القمة الخليجية يؤكد مدى حرص الدول والقادة على انتظام عقد دورات المجلس الأعلى، كما يجسد السعي المشترك لتحقيق الطموحات المشتركة.



وأكد استمرار بلاده على نهج أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية؛ وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.





وأشار إلى التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي، واختلالات التركيبة السكانية، بالإضافة إلى فقدان دول المجلس لزعيمين خلال العام الجاري، وهما سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس، وهو رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، القمة الـ 41 لدول مجلس التعاون الخليجي، بعدما استضافت العاصمة السعودية الرياض، الدورة السابقة للقمة، والتي تحمل الرقم 40.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.