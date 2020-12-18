موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي..تركة ترامب الاقتصادية وبيتكوين تحلق

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أصدر نواب الاتحاد الأوروبي إنذارا مدته 3 أيام للمفاوضين الأوروبيين والبريطانيين للتوصل لاتفاق.

يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على توسيع برنامج حوافز التقنيات الزراعية ليتضمن دعم الشركات المبتكرة في قطاعات أخرى تتمتع بمقومات نمو عالية.



واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تحطيم أرقامها القياسية لتسجل مستويات خيالية من الأسعار في فترة زمنية قصيرة للغاية.

أعلنت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، عن إدراج ثلاث شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

اتفقت الإمارات وبريطانيا على تأسيس مجموعة عمل للتصدي لتداعيات تغير المناخ، والتعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.



أقرت السلطات الكندية التعديلات التي أمرت سلطات الطيران الأمريكية بإدخالها على الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس للسماح بإعادة استخدامها.



غرق الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، في ركود كبير خلال ربيع 2020 بسبب جائحة كورونا لكنه قاوم جيدا واستعاد انتعاشه جزئيا.

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة -أكبر منتج للنفط في العالم- لا تستهدف أسعاراً معينة للنفط.



أظهرت بيانات للحكومة العراقية، الخميس، أن الإيرادات المالية المتوقعة للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 تتجاوز 91 تريليون دينار عراقي.

تتصدر الموانئ الآسيوية مراكز الشحن الأكبر في العالم على مدار الـ15 عاما الماضية، وسط تضاؤل أمريكي واضح.

وافق مساهمو شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية "نورويجيان أير"، الخميس، على خطة إنقاذ الشركة.

اتجهت أمريكا لطريقة جديدة لتنويع موارد الطاقة الأوروبية بدلا من الاعتماد على روسيا، بعدما فشلت في إيقاف مشروع مشروع "نورد ستريم 2".

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الخميس، عن نجاحه في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في الإمارات.

تتأهب أمريكا لفرض عقوبات جديدة على روسيا بشأن مشروع نورد ستريم 2، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأكيد أن المشروع في حكم المكتمل.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الخميس بفضل التفاؤل حيال قرب إقرار تحفيز جديد لمواجهة جائحة كورونا.

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، اليوم الخميس، عن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 49% من رأسمالها.

