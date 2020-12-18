أنستقرام يحارب شائعات لقاح كورونا.. شاهد الطريقة

يستعد تطبيق أنستقرام لنشر الصور والفيديوهات القصيرة التابع لفيسبوك، للإعلان عن خواص جديدة يكافح بها المعلومات المغلوطة عن كورونا.
وسبق لفيسبوك وعدد من منصات التواصل اتباع الخطوة نفسها، منذ الإعلان رسميا عن اللقاح الجديد للعلاج من الفيروس.
ويخصص أنستقرام، روابط تظهر على الحسابات الخاصة بأشخاص، يتمركزون بمناطق ينشط بها الوباء، وتحتوي على عدد كبير من حالات الإصابة، ويكون دور هذه الروابط، العمل كدليل إرشادي للراغبين في التعرف على مناطق الرعاية الصحية بمنطقتهم.
والخاصية الثانية التي سيوفرها أنستقرام، هي تثبيت رابط تابع للهيئات الرسمية الطبية على الصفحة الرئيسية من التطبيق، تنقل المستخدم بشكل مباشر للمصادر الطبية الرسمية، للراغبين في البحث عن أي معلومات تتعلق باللقاح الجديد.
وقبل أنستقرام، كان قد أعلن فيسبوك، أنه سيعزز من خدماته الرادعة للمنشورات المغلوطة عن كوفيد -19، بتوفير خاصية إرسال إشعارات للمستخدمين تنبههم للمنشورات المغلوطة بعد أن يقوم فيسبوك بحذفها.
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