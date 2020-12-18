تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وزادت أسعار الدولار، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي فيما استقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ويوما الجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف صعودا، أو ارتفاعا حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة من نهاية العام الماضي.

ارتفاع العملة الأوروبية

وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، في البنوك، إلى 19.08 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.184 جنيه للشراء، و19.311 جنيه للبيع، مقابل 19.075 جنيه للشراء، و19.202 جنيه للبيع، الخميس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 19.13 جنيه، في بنك واحد فقط، وهو المصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.35 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

3 ملايين سائح

ورغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، إلا أنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب ثلاثة ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

سعر الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه، للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع، مقابل 21.165 جنيه للشراء، و21.297 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا لا يذكر إلى 4.173 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

بينما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.394 جنيه للشراء، و51.855 جنيه للبيع، مقابل 51.284 جنيه للشراء، و51.744 جنيه للبيع، أمس.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك في بيان أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.