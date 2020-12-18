مباحثات إماراتية أمريكية عسكرية لتعزيز التعاون الاستراتيجي

بحثت الإمارات وأمريكا جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في قصر الشاطئ في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، جوانب التعاون الثنائي في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.
حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أزاحت فيه القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، النقاب عن مجموعة صور لتدريب جوي مع قوات إماراتية، أجريت في أغسطس/آب الماضي.
وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقيادة المركزية على "تويتر"، فإن التدريب شارك فيه الأسطول الخامس وقيادتا الطيران المشترك الإماراتية والعمليات الخاصة المركزية الأمريكية.
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