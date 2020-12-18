تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

فيما زادت أسعار الدولار، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي ، واستقر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ويومي الجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

الريال السعودي يستقر

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ارتفاع لا يذكر إلي 4.173 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.08 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.17 جنيه، هي بنك عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.24 جنيه.

3 ملايين سائح

ورغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، إلا أنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب ثلاثة ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه، للشراء، و 15.75 جنيه، للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.184 جنيه للشراء، و19.311 جنيه للبيع، مقابل 19.075 جنيه للشراء، و19.202 جنيه للبيع، الخميس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع، مقابل 21.165 جنيه للشراء، و21.297 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

بينما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.394 جنيه للشراء، و 51.855 جنيه للبيع، مقابل 51.284 جنيه للشراء، و 51.744 جنيه للبيع، أمس.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك في بيان أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.