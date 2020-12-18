كوبا تحدد شروطها لعهد جديد مع بايدن

توقع الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل، تحسن العلاقات مع أمريكا في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، واضعا شروط لذلك.
وكانت علاقات كوبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوترة، فيما تعهد بايدن، خلال الحملة الانتخابية تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة الشيوعية.
وقال دياز-كانيل، في كلمة في ختام الانعقاد السنوي للبرلمان: "نحن على استعداد لمناقشة أي مسألة، لكن ما لا نرغب في التفاوض بشأنه وما لن نتنازل عنه، هو الثورة والاشتراكية وسيادتنا".
وأضاف بعد ست سنوات من إعلان الرئيسين باراك أوباما وراؤول كاسترو عن خطوات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين "هذه المبادئ لن تكون مطروحة على الطاولة".
وبعد فترة وجيزة من فوز بايدن في الانتخابات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال دياز-كانيل إنه رأى فرصة جديدة لإقامة علاقة بناءة بين كوبا والولايات المتحدة.
وكان جو بايدن قد أكد أنه سيلغي القيود التي فرضها ترامب على التحويلات المالية والسفر إلى كوبا والتي قال إنها أضرت بالكوبيين والعائلات المشتتة، لكنه حذر من أنه سيطالب بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البلاد.
وفي عام 2018، خلف دياز-كانيل راؤول كاسترو (89 عاما) الذي شغل منصب الرئيس بعد شقيقه فيديل كاسترو.
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