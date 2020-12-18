تركيا تعيد الانتشار في الشمال السوري وتخلي 7 مواقع

أخلت تركيا 7 مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا بسحب قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
وقال مصدر تركي إن آخر عمليات الإجلاء اكتملت الخميس، وإن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا.
وأضاف المصدر،الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا: "الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع".
وحاصرت قوات الحكومة السورية عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي، فيما تعهدت تركيا في ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك، لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويقول مسلحون سوريون إن لتركيا ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف مسلح في شمال غرب سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم إلى جانب الإرهابيين.
واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.
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