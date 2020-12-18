التحالف يدمر لغما حوثيا إيراني الصنع جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العثور على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، إن "اللغم البحري من طراز (صدف) إيراني الصنع وتم تدميره".
وأضاف أن "مليشيا الحوثي لا تزال تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب".
وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وكان التحالف العربي أعلن، خلال الأشهر الماضية عن تدمير عشرات الألغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي لاستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.
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