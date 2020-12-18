اتفقت مجموعة فيات كرايسلر مع مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية للسيارات على توزيع المناصب الكبري بينهما في اللمسات الأخيرة لاندماجها.
ومن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي لمجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" الإيطالية الأمريكية، مايك مانكلي قيادة قطاع الأمريكتين بعد الاندماج.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس مجلس الإدارة فيات كرايسلر جون إلكان، الجمعة، في خطاب عام للموظفين، إنه "بمجرد اكتمال اندماجنا، وآمل أن يكون قريبا في العام الجديد، ستتم مطالبة مايك بتولي رئاسة الأمريكتين".
ومن المقرر أن تصبح المجموعة المندمجة الجديدة بين "إف سي إيه" و"بي إس إيه" وتحمل اسم "ستيلانتيس" رابع أكبر منتج للسيارات في العالم، ومن بين علاماتها التجارية، ألفا روميو، وبيجو، وستروين وجيب.
ويستعد إلكان، وهو سليل أسرة أجنيلي الإيطالية التي أسست شركة فيات، لأن يصبح رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، بينما سيحتفظ المدير التنفيذي لمجموعة "بي إس إيه" كارلوس تفاريز بنفس منصبه في الشركة الجديدة.
ويجتمع حملة أسهم كلتا المجموعتين في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل للموافقة على الاندماج، الذي لا يزال ينتظر موافقة المفوضية الأوروبية.
ويمهد الاندماج لإقامة رابع أكبر شركة سيارات في العالم بعد كل من "فولكسفاجن" و"رينو-نيسان-ميتسوبيشي" وتويوتا.
وكانت الشركتان قد كشفتا أول مرة عن خطط الاندماج نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن "الكيان المقترح سيكون، من خلال إدارته وإمكانياته وموارده وحجمه، رائدا صناعيا، من أجل الاستغلال الناجح للفرص التي يقدمها العصر الجديد لوسائل النقل المستدام".
وذكرت الشركتان، في البيان المشترك، أن الكيان الجديد سيحقق وفرا سنويا في النفقات بقيمة 3.7 مليار يورو دون غلق أي مصنع، بفضل الحجم الاقتصادي الكبير له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيات وبيجو تتفقان على توزيع المناصب الكبري بعد الاندماج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.