فيات وبيجو تتفقان على توزيع المناصب الكبري بعد الاندماج

اتفقت مجموعة فيات كرايسلر مع مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية للسيارات على توزيع المناصب الكبري بينهما في اللمسات الأخيرة لاندماجها.

ومن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي لمجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز" الإيطالية الأمريكية، مايك مانكلي قيادة قطاع الأمريكتين بعد الاندماج.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس مجلس الإدارة فيات كرايسلر جون إلكان، الجمعة، في خطاب عام للموظفين، إنه "بمجرد اكتمال اندماجنا، وآمل أن يكون قريبا في العام الجديد، ستتم مطالبة مايك بتولي رئاسة الأمريكتين".

ومن المقرر أن تصبح المجموعة المندمجة الجديدة بين "إف سي إيه" و"بي إس إيه" وتحمل اسم "ستيلانتيس" رابع أكبر منتج للسيارات في العالم، ومن بين علاماتها التجارية، ألفا روميو، وبيجو، وستروين وجيب.

ويستعد إلكان، وهو سليل أسرة أجنيلي الإيطالية التي أسست شركة فيات، لأن يصبح رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، بينما سيحتفظ المدير التنفيذي لمجموعة "بي إس إيه" كارلوس تفاريز بنفس منصبه في الشركة الجديدة.

ويجتمع حملة أسهم كلتا المجموعتين في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل للموافقة على الاندماج، الذي لا يزال ينتظر موافقة المفوضية الأوروبية.

ويمهد الاندماج لإقامة رابع أكبر شركة سيارات في العالم بعد كل من "فولكسفاجن" و"رينو-نيسان-ميتسوبيشي" وتويوتا.

وكانت الشركتان قد كشفتا أول مرة عن خطط الاندماج نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن "الكيان المقترح سيكون، من خلال إدارته وإمكانياته وموارده وحجمه، رائدا صناعيا، من أجل الاستغلال الناجح للفرص التي يقدمها العصر الجديد لوسائل النقل المستدام".

وذكرت الشركتان، في البيان المشترك، أن الكيان الجديد سيحقق وفرا سنويا في النفقات بقيمة 3.7 مليار يورو دون غلق أي مصنع، بفضل الحجم الاقتصادي الكبير له.



