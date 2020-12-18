شراكتنا استراتيجية.. وزير خارجية باكستان يشكر الإمارات لدعمها بلاده

أكد شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان على الشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط بين الإمارات وبلاده.

وأعرب، خلال مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، على هامش زيارته للإمارات عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعم بلاده خاصة في الأوقات العصيبة.

ولفت إلى المباحثات التي أجراها مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وعبر شاه محمود قريشي عن سعادته بوجود جالية باكستانية في الإمارات تعتبر ثاني أكبر جالية خارج الأراضي الباكستانية يعيشون بسلام ويساهمون بشكل كبير في تطور وتنمية دولة الإمارات .

وشدد على حرص بلاده أن تكون شريكًا فاعلًا في إكسبو 2020 دبي، قائلا: "باكستان حريصة على المشاركة بفعالية في الحدث العالمي، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه في جناحنا".





وكان وزير الخارجية الباكستاني قد وصل إلى الإمارات، الخميس، في زيارة تستغرق يومين وعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الإمارات.