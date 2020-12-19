مقتل 16 إرهابيا في عملية أمنية جنوب الصومال

أعلن الجيش الصومالي مقتل 16 إرهابيا وتوقيف 6 آخرين، الجمعة، إثر عملية أمنية نوعية جنوب البلاد.

ووفق ما نقله موقع إذاعة صوت الجيش الرسمي، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، فقد جرت العملية في مديرية جمامي بمحافظة جوبا السفلى ونفذتها فرقة القوات الخاصة من الجيش (دنب) المدربة أمريكيا".



وقال قائد في قوة دنب الخاصة يدعى عرب طبغ أحمدد: "قتلنا خلال العملية الأمنية 16 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية بينهم 3 قيادات".

وأضاف أحمد، في تصريحات لـ"صوت الجيش": "اعتقلنا أيضا 6 عناصر آخرين من مليشيات الحركة بينهم 2 من القيادات".

وتابع "سنعطي تفاصيل إضافية عن أسماء القيادات الإرهابية ومناصبهم من المقتولين والموقوفين في وقت لاحق".

وذكر القائد العسكري في القوات الصومالية الخاصة عرب طيغ أحمد تدمير أوكار للإرهابيين في مديرية جمامي التي وقعت العملية فيها.

وأشار أحمد إلى أن "العملية كانت مخططة مسبقا لضرب العمق بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

إعلان جاء بالتزامن مع وقوع نحو 30 قتيلا، بينهم ضباط كبار في الجيش ومسؤولون محليون ومدنيون إثر تفجير انتحاري نفذه إرهابي أمامملعب بمدينة غالكعيو وسط البلاد.

وذلك قبيل فترة وجيزة من وصول رئيس وزراء الصومالي محمد حسين روبلي لمخاطبة المحتشدين بعد وصوله إلى المدينة في وقت سابق من الجمعة، فيما تم إلغاء الخطاب كليا عقب الهجوم الدامي.

ومن بين قتلى الهجوم الإرهابي الذي أعلنته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها قيادات صفوة في الجيش، أبرزهم قائد الفرقة 21 في الجيش الجنرال عبدالعزيز عبدالله قوجي، وقائد قوات دنب الخاصة في ولاية غلمدغ مختار عبدي آدم ونائبه عبدالرحمن مري علي، إضافة إلى عمدة غالكعيو السابق محمود ياسين أحمد تومي.